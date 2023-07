Kolumbijka, zmagovalka nad rakom, omedlela na treningu

Ena najboljših kolumbijskih nogometašic Linda Caicedo je med treningom v Sydneyju na svetovnem prvenstvu omedlela. Kmalu je prišla k zavesti, nato pa so 18-letnico prepeljali v bolnišnico.

Mlada kolumbijska nogometašica se je med treningom zgrudila in za kratek čas tudi izgubila zavest. Caicedo, ki je pred tremi leti premagala raka na jajčnikih, se je prijela za prsi in zgrudila na travnik.

Soigralke in medicinsko osebje so ji takoj priskočili na pomoč. Po poročanju kolumbijskih medijev je Caicedo prišla k zavesti, preden so jo odpeljali v bolnišnico.

»Linda je zelo utrujena,« je novinarjem povedal član medicinskega osebja kolumbijske nogometne zveze: »Kar se je zgodilo, je bil samo simptom stresa in telesnih zahtev. Ona je v redu in vse je spet normalno.«

Vendar pa kolumbijska nogometna zveza še ni dala uradne izjave in še vedno ni znano, kako resen je položaj in ali bo Caicedova lahko igrala na nedeljski tekmi proti Nemčiji. Kolumbija je v prvem krogu skupine H premagala Južno Korejo z 2:0, 18-letna Caicedo pa je dosegla drugi gol.

Za kolumbijsko reprezentanco je debitirala pri 15 letih, preden so ji odkrili raka na jajčnikih. Po operaciji in šestih mesecih kemoterapije se je vrnila k nogometu.