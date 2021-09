Konec neznank po prvi tekmi v Mariboru: podvig bo že vsak gol Mure

V nadaljevanju preberite:

Preberite komentar in analizo tekme Mure in Vitesseja. Zasoljen cenik vstopnic, po katerem je paket treh tekem stal 70 evrov, posamična tekma pa 30 evrov, je pod Kalvarijo pritegnil slabih tri tisoč prekmurskih navijačev, toda le nekaj deset članov navijaške skupine Black Gringos. Vsem je hitro postalo jasno, da so tekmeci z drugega planeta. Ne le točka, že gol ali dva v Evropi bosta za Muro pravi podvig. Ni realno, da bomo v tej konkurenci igrali pomembno vlogo, je potrdil tudi Ante Šimundža. Kljub vidni razliki v kakovosti in telesni moči so črno-beli držali nizozemsko značilno igrive, a nekonkretne tekmece v negotovosti. Jan Gorenc je imel v 24. minuti po podaji s prostega strela na glavi celo vodstvo. Preverite, kakšne ocene smo namenili Prekmurcem.