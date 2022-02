Konec nočne more Cristiana Ronalda v New Yorku

V zadnjih mesecih je Cristiano Ronaldo v domovini polnil časopisne stolpce z nedovoljenimi posegi pri prenovi luksuznega stanovanja v Lizboni, v Geresu pa mora do marca zrušiti prizidek in teniška igrišča. Nič bolje se mu ne godi v New Yorku, kjer je po več letih vendarle našel kupca za svoje stanovanje v sloviti stolpnici Trump Tower, ki ga je leta 2015 kupil za dobrih 14 milijonov evrov. Stanovanje je bilo na tržišču od leta 2019, sprva je želel Ronaldo zanj iztržiti 8 milijonov dolarjev, a neuspešno, politični neuspehi zdaj že bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pandemija novega koronavirusa pa so na koncu poskrbeli, da je cena padla do vsega 6,3 milijona evrov za 232 kvadratnih metrov veliko stanovanje.

Ronaldo je tako v okoli sedmih letih izgubil skoraj osem milijonov evrov, tudi njegova selitev v Manchester pa se lani ni razpletla po načrtih. Zaradi oglašanja ovac in varnostnih pomanjkljivosti se je z družino s podeželja preselil bližje središču mesta, kjer naj bi bilo, vsaj zaenkrat, vse v najlepšem redu, je pa Ronaldo nekaj denarja izgubil že pred leti, ko je še kot član Juventusa prodajal svojo hišo v Alderley Edgeu, v kateri je prebival v prvi etapi pri rdečih vragih.

Zahteval je 3,63 milijona evrov, na koncu pa se je moral sprijazniti s 775 tisočaki izgube.