Kopčrani ob drugem premoru z manjšo prednostjo

Maks Barišić (desno) je najboljši igralec dosedanjega dela prvenstva in tudi prvi strelec s sedmimi goli. FOTO: Mediaspeed



Koprčani na pogon Maksa Barišića

Predsednik FC Koper Ante Guberac se še ne pusti ujeti evforiji. FOTO: Mediaspeed.net

Dušan Kosić je še brez poraza

Dušan Kosić ne pozna poraza na klopi CB24 Tabora. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo



Mura osvojila največ točk

Z neodločenim izidom 2:2, petim v 12. kolu 1. SNL, sta se na Bonifiki razšla vodilni Koper in Celje, s čimer so nogometaši zaokrožili prvo tretjino prvenstva. Na drugi reprezentančni odmor gredo s prvega mesta Koprčani, ki imajo v primerjavi s prvim premorom, ko so ob tekmi manj imeli tri točke naskoka, le točko prednosti pred Bravom. Največji točkovni skok so izpeljali prvaki Sobočani, ki so v Spodnji Šiški po zahtevnem londonskem gostovanju in petimi prejetimi goli ohranili mrežo nedotaknjeno.»Vsi neodločeni izidi govorijo samo o tem, kako izenačeno je prvenstvo. Glede na to, da smo dvakrat zaostajali, smo lahko tudi zadovoljni. Ampak pred nami je še dolga pot,« je po zadnji tekmi kola povedal trener vodilnega Kopra. Koprčani so potihem upali na poln plen, toda Celjani so bili v prvem polčasu res odlični. V drugem so trpeli in se ubranili z zadnjimi atomi močmi.Novi celjski trenerje v prvih dveh tekmah dvakrat iztržil 2:2, toda čaka ga veliko dela. Celjani z veliko talenta igrajo precej neuravnoteženo in na trenutke brezglavo, zaradi česar trpi disciplina igre.Koprčani so na prvi reprezentančni odmor konec avgusta in po 7. kolu šli s tremi točkami prednosti pred Bravom in Olimpijo (16:13) ter tekmo manj. V naslednjih šestih tekmah so osvojili osem točk, Šiškarji deset. Kljub rahlemu zastoju so Koprčani ohranili soliden ritem in se še pravočasno soočili z vlogo plena. Zdaj se vsi tekmeci prilagajajo značilnostim koprske igre, v kateri še naprej blesti. Še vedno mlad in daleč od najboljših let (26), toda z bogatimi italijanskimi izkušnjami nekdanji up Milana igra kot prerojen. Preigrava kot za šalo, zadeva tudi iz najbolj zahtevnih položajev in zelo atraktivno. Tudi proti Celjanom je imenitno izkoristil izlet vratarjav prazno in iz obrata ter z veliko mere občutka z leve strani ob avt črti poslal žogo v prazna vrata. Ritem je nekoliko zdelal le hitronogega JamajčanaPoleg včerajšnje zadnje tekme se je z goli (prav tako 2:2) razpletla še uvodna tekma kola med zadnjimi Radomljami in predzadnjimi Kidričani. Jezen je bil predvsem gostujoči trener, saj so gostitelji preobrat po zaostanku z 0:2 izpeljali po očitnem nedovoljenem položaju pri prvem golu.Sežanski dvoboj je bil pričakovano bolj zadržan, saj si Domžalčani po sredinem gostovanju na Bonifiki in bledi predstavi niso smeli privoščiti še ene zaušnice. Domači trenerje svoj prvi paket tekem, štirih, na sežanski klopi zaključil brez poraza in s po dvema zmagama ter neodločenima izidoma.Sobočani so bili v Sp. Šiški pričakovano previdni. Tvegali so malo, v skladu s filozofijo trenerja, ki ne sili za vsako ceno in pametno narekuje ter stopnjuje ritem. Za »jurišne« tekme je še dovolj časa, pri čemer je jasno, da bo pravo moč in vrednost Mure mogoče videti spomladi.Prvoligaška jesen bo napeta. To je glavna značilnost dosedanjega dela prvenstva, v katerem je v območju naslova ali Evrope kar šest klubov. Med primorskim tekmeci, prvimi Koprčani in šestimi Sežanci, je le osem točk, tudi Olimpija s svojimi spodrsljaji, kakršen je bil proti zadnjim Radomljam, ali nestabilni Maribor, ki je med prvim in drugim premorom osvojil le pet točk, sta lahko zadovoljna, še posebej glede na organizacijske in kadrovske pretrese.Sobočani so od 7. kola do 12. osvojili največ točk, dvanajst, če jim prištejemo še tri iz nadomestnih pol ure iz prekinjene tekme z Radomljami. Njihov zaostanek sedmih točk je zmeren in vzdržen glede na naporen ritem in evropske tekme, zaradi katerih se bo bitka na dveh frontah zavlekla v december. Konec tega meseca so na sporedu še četrtfinalne tekme pokala Pivovarne Laško.Prvenstvo se bo nadaljevalo čez dva tedna s tekmami 13. kola.