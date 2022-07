Koper neučinkovit, Olimpija kaotična, Mura srečna

V nadaljevanju preberite:

Po prvih 90 minutah prvega evropskega dvoboja po sedmih letih so se Koprčani znašli v težavah, v katere so se zapeljali izključno zaradi svoje krivde. Vročinski pekel jim je celo bolj škodoval. Trener Zoran Zeljković ima velik problem v moštvu, namesto da bi bil Kaheem Parris mož za reševanje težav, jih povzroča. Olimpija je v slogu kaotičnih organizacijskih razmer v Sfântu Gheorgheju v Romuniji izpeljala tekmo, ki je imela odličen začetek in slab konec.