Koper v nadomestnih Stožicah uspešen v Ljubljani

Nogometaši Kopra so v uvodni tekmi 20. kola 1. SNL na gostovanju ugnali Bravo z 1:0. Tekmeca sta se srečala na nadomestnem prizorišču, potem ko so morali obračun zaradi slabih vremenskih razmer in posledično neprimernega igrišča z Žaka preseliti v Stožice. Tudi podlaga v Stožicah je bila precej načeta, tako kot tudi obe zasedbi, ki sta pogrešali številne poškodovane in kaznovane igralce. Izbranci domačega trenerja Dejana Grabića so 12. tekmo v sezoni končali brez doseženega zadetka, čeprav so imeli na voljo tudi najstrožjo kazen. Na koncu so vpisali deseti poraz, na drugi strani pa je Koper prišel do desete zmage in do naslova jesenskega podprvaka.

Ekipi sta imeli že v prvem polčasu težave z nadzorom žoge na precej razmočeni in razriti zelenici štadiona v Stožicah, kjer so izpeljali tekmo namesto na poplavljenem Žaku v Šiški. Kljub temu sta si obe ekipi priigrali nekaj obetavnih strelov, predvsem domači nogometaš Tamar Svetlin v 19. ter Omar Correia v 28. in Anis Jašaragić v 39. minuti so bili nevarni, vendar sta prva dva za malo zgrešila, Jašaragiću pa je strel iz bližine obranil Gal Lubej Fink. Je pa Bravov vratar v 43. minuti preslabo boksal žogo izpred svojih vrat po podaji z leve strani, saj jo je poslal točno na nogo Andreja Kotnika, ki je streljal iz prve in dosegel svoj deveti gol sezone, prvega po 14. kolu. Zdaj je sam na drugem mestu lestvice strelcev. V 50. minuti je Bravo prišel do najstrožje kazni, ko je Svetlin padel ob Nikoli Krajinoviću v kazenskem prostoru. Z bele točke je v odsotnosti kaznovanega Martina Kramariča streljal Mitja Križan, izkazal pa se je Adnan Golubović z obrambo.

Ljubljanska zasedba je imela v teh trenutkih pobudo, a le stežka prihajala do strelov, enega je vendarle v 73. minuti sprožil Ivan Šaranić, ki pa je bil nenatančen. Natančnejši je bil na drugi strani Bede Osuji v 82. minuti s prostega strela, vendar se je Bravo z nekaj težavami vendarle obranil. Koprčani so ob koncu ponudili priložnost za igro Reneju Hrvatinu, ki je debitiral v članski prvi ligi pri 16 letih in dveh dneh, po drugi strani pa je Aleksandar Rajčević, 36-letni nekdanji član tudi Maribora in reprezentance, odigral zadnjo tekmo za ekipo z Obale, mogoče celo svojo zadnjo v karieri.

Izidi 20. kola 1. SNL:

sobota:

Bravo – Koper 0:1 (Kotnik 43.)

nedelja:

13.00 CB24 Tabor Sežana – Olimpija 15.00

Maribor – Gorica

17.30 Kalcer Radomlje – Celje

ponedeljek:

17.30 Mura – Domžale