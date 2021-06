Koprčani po hudem boju ostajajo prvoligaši

Nogometaši Kopra so na povratni tekmi kvalifikacij za mesto v 1. SNL izgubili na domači Bonifiki proti Krki z 2:3 (0:2), a so si vseeno zagotovili igranje v prvoligaški konkurenci tudi v prihodnji sezoni. Prvo tekmo so Koprčani namreč dobili z 2:0.



Potem ko je Koper na prvi tekmi prišel do lepe prednosti, je marsikdo mislil, da bo povratna tekma zgolj formalnost. Toda Dolenjci, letos drugi v 2. SNL, so se pokazali za precej trši oreh od pričakovanj. Vodili so že s 3:0, tako da so si rumeno-modri šele v zadnjih minutah povratnega obračuna priigrali obstanek v prvi ligi.



Krka, ki je bila del prvoligaške karavane v sezonah 1992/93 in 1993/94 ter nato še med letom 2013 in 2016, je v želji po hitrem zadetku pokazala nekaj odločnosti, a ne dovolj konkretnosti. Prvo nevarno akcijo so namreč izpeljali Koprčani v 13. minuti, nato pa so začeli vrstiti goli kot po tekočem traku. Strelci: 0:1 Dušak (27.), 0:2 Dušak (44.), 0:3 Parris (62.), 1:3 Juffo (74.), 2:3 Jelić Balta (84.).



1. SNL je tako dobila le enega novega člana, mesto Gorice so zapolnile Radomlje.

