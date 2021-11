Koper nabrušen, močne karte držijo v rokah tudi Ljubljančani

V nadaljevanju preberite:

Vdor virusa sars-cov-2 v Olimpijino moštvo je ligaški finiš jesenskega dela prvenstva spremenil v kaotičnega. Brez tekme v 18. kolu je ostalo Celje, toda razburljivih dvobojev ne bo manjkalo. Vsi štirje, danes v Domžalah in Kidričevem, jutri v Ljubljani in Murski Soboti, zmagovalcem prinašajo miren spanec, poražencem nove skrbi. Glavna uganka pa je naslednja: bosta Koper in Maribor še skupaj na vrhu, ali bo tam ostal le še eden od njiju?