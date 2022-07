Koprski Tifozi želijo povezati vse športne navdušence na Obali

»9. julij je predstavljal prav poseben dan za vse Koprčane. Tifozi smo kot prva navijaška skupina v Sloveniji praznovali 35 let od ustanovitve,« so v sporočilu za javnost zapisali privrženci nogometa in športa v največjem slovenskem pristanišču.

Navijači so se zbrali v Centru Mladih Koper in nato zavzeli središče mesta, ki so ga zvečer osvetlile številne bakle in pripravile svetlobni šov, kakršnega v Kopru ne pomnijo.

»Ker želimo Tifozi povezati vse športne navdušence, bomo v prihodnje vse uspehe koprskih športnikov primerno obeležili, da ne bodo ostali spregledani,« so za konec še obljubili Tifozi.