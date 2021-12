Kopru zgolj točka v Kidričevem

Koper ostaja vodilna ekipa Prve lige Telemach, ampak njegova prednost se utegne zmanjšati, potem ko so nogometaši z Obale le remizirali v Kidričevem. Aluminij je iztržil izid 1:1.

Koprčani so v 55. minuti ostali brez izključenega Ivana Jelića, kljub temu pa dosegli vodilni zadetek, ko je bil le dve minuti kasneje uspešen Lamin Colley. Štajerci so prišli do izenačenja v 73. minuti, ko je v polno zadel rezervist Haris Kadrić.

Koprčani, ki so pogrešali kaznovanega Žana Beširja, so v Kidričevem prekinili niz treh zmag, toda s točko, zanje sicer že 21. na gostovanjih, kar je najboljši izkupiček v ligi, bodo v vsakem primeru zadržali prvo mesto na lestvici.

Danes bosta še dve tekmi, Mura bo igrala s Sežano, v Celju bodo prvaki izpred dveh sezon gostili Maribor.

Prva liga Telemach, 19. krog:

Sobota:

Aluminij : Koper 1:1

17.00 Mura - CB24 Tabor Sežana

20.15 Celje - Maribor

Nedelja:

13.00 Bravo - Kalcer Radomlje

17.00 Domžale - Olimpija