Koren zapušča Muro

Nogometni klub Mura in Robert Koren sta sporazumno prekinila sodelovanje. Koren se je Muri pridružil januarja lani in je bdel nad mladinskimi selekcijami, Prekmurci pa so v minuli sezoni mladinske lige osvojili drugo mesto. Letos je nekdanji slovenski reprezentant prevzel še položaj športnega direktorja, a mu s klubom ni uspela uvrstitev v evropska tekmovanja. Zamenjal ga je generalni direktor kluba Agron Šalja, ki bo skrbel tudi za športne dejavnosti. Šalja se je klubu pridružil, potem ko je klub iz Murske sobote podpisal pogodbo o sodelovanju z novim strateškim partnerjem.