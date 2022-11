Korošec z zmagami premaguje tremo

V nadaljevanju preberite:

Uradna statistika je zabeležila, da je Olimpijin vratar Matevž Vidovšek po 822 minutah prejel sploh prvi gol v 1. SNL. Koprskega gola na svoj 23. rojstni dan Korošec iz Vuzenice ni mogel preprečiti, a je bil tudi v drugem dvoboju s Primorci eden od junakov 12. Olimpijine zmage v sezoni. Ki je bila v nasprotju z drugimi najbolj taktična in preračunljiva. »Štejejo zmage, kaj ne? Prilagodili smo se Koprčanom, ki so v drugem polčasu vse sile usmerili v napad in napadali s petimi igralci. Mi smo se povlekli nazaj in se ubranili,« je enostavno pojasnil taktiko, ki je zeleno-bele še bolj oddaljila od izzivalcev. Vuzeničana s stalnim prebivališčem v Slovenj Gradcu in začasnim v Domžalah uvrščajo ob bok najboljšima slovenskima vratarjema Janu Oblaku in Samirju Handanoviću.