Kosovo bo po Primožu Glihi vodil Alain Giresse

Na tem mestu je Alain Giresse zamenjal Švicarja Bernarda Challandesa, s katerim so se razšli oktobra lani. Novembra je kosovsko reprezentanco začasno na dveh prijateljskih tekmah sicer vodil Primož Gliha. Giresse, ki je kot igralec največji uspeh dosegel leta 1984 z naslovom evropskega prvaka s Francijo, je v sredo prevzel vodenje 109. ekipe Fifine lestvice.

»Počaščen sem, da sem lahko na tem mestu. V Toulousu imam veliko prijateljev s Kosova, dobro sem poznal tudi vašega Fadila Vokrrija, njegova smrt me je zelo prizadela. S Kosovom imam številne vezi in z veseljem sem sprejel povabilo zveze, da postanem selektor,« je za spletno stran Kosovske nogometne zveze (FKK) dejal zdaj 69-letni Giresse. Pogodbo je sklenil do leta 2023.

Po igralski karieri, večino je preživel v dresu Bordeauxa, kjer je s 181 goli na 593 tekmah še vedno najboljši strelec, je kot trener deloval pri Toulousu, pozneje pa je bil selektor afriških reprezentanc Gabona, Malija, Senegala in Tunizije. Giresse se bo v novi vlogi prvič predstavil marca na prijateljskih tekmah s Švico in Burkino Faso.