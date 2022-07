Kot merlot s staranjem postaja še boljši

V nadaljevanju preberite:

Je to zadnja sezona Samirja Handanovića pri Interju, morda zadnja v karieri? Ljubljančan je v intervjuju za časnik Gazzetta dello Sport povedal marsikaj zanimivega, najkasneje v treh letih se že vidi ob robu igrišča v vlogi trenerja. Spregovoril je tudi o igranju šaha, pri katerem se zgleduje po velikem Mihailu Talju, in vinu, v poznavanju katerega ga sicer močno prekaša klubski soigralec in italijanski reprezentant Nicolo Barella.