Kritične Stožice ali glasnejši Ljudski vrt?

Toliko puhlic, besedičenja in ne vem še česa – ali vsega, česar konstruktivna nogometna polemika ni imela – je šlo v dnevih pred tekmo z Rusi in tudi še kakšen dan po njej skozi ušesa. V tem je prednjačil tudi vse bolj govorniško vešč in vse manj strokovno všečen selektor Matjaž Kek. V upanju na ponovitev sanjskega novembra leta 2009. »Navijači so nas spodbujali, tudi ko smo zaostajali z 0:2,« se je, med drugim, dobrikal svojim vijoličnim Štajercem in mimogrede svojemu nadrejenemu Radenku Mijatoviću sporočil, kje da mora tekmece gostiti slovenska nogometna reprezentanca.