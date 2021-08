Krizni derbi je prebudil Olimpijo

V nadaljevanju preberite:



Nič od nič, to je bil Olimpijin izkupiček v prvih 40 minutah zaostale tekme uvodnega kola 1. SNL. V 41. pa se ji je v nogometnem derbiju Ljubljanske kotline posrečilo izpeljati prvo akcijo z več natančnimi podajami in jo zaokrožiti z golom Aldairja Baldeja. Prednost Ljubljančanov je bila odločilna za drugi polčas, v katerem so raztreseni Domžalčani želeli preveč, ob koncu tekme, ko so že ušli polomu, pa so prejeli še drugi gol. Olimpija je na hitro (za kratek čas?) odpihnila krizo po izjemno slabi igri v mestnem dvoboju proti Bravu, dvignila stanje duha in ujela priključek s tekmeci za vrh, Domžalčani pa so ostali na dnu lestvice, toda s tekmo manj.