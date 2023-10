Krznar nasledil Riero v knežjem mestu

Hrvaški nogometni trener Damir Krznar je tudi uradno postal trener Celja. V celjskem klubu so sporočili, da bo nekdanji trener Maribora odslej vodil vodilno moštvo 1. SRL. Pogodbo so sklenili do konca sezone 2024/25.

V sporočilu za javnost so v Celju zapisali, da je z današnjim dnem vodenje članske ekipe NK Celje prevzel Damir Krznar, ki bo prvi trening vodil v četrtek popoldne. Pred tem bo Krznar novo službo in vlogo predstavil še na novinarski konferenci v prostorih kluba ob 14.30.

V dosedanji trenerski karieri je novi celjski trener sprva delal kot pomočnik pri Interju iz Zaprešića, med letoma 2010 in 2016 je služboval pri Dinamu, kjer je opravljal vlogo pomočnika, nato pa je treniral klube v Savdski Arabiji in Združenih arabskih emiratih.

Med marcem in decembrom 2021 je bil glavni trener Dinama, nazadnje pa je od avgusta lani do oktobra letos vodil Maribor.

Krznar bo na položaju celjskega trenerja nasledil španskega strokovnjaka Alberta Riero, ki je novega delodajalca našel v drugi francoski ligi. Španec bo vodil Bordeaux, ki igra v drugi francoski ligi. Na mesto stratega so Celjani Riero sicer imenovali šele 20. julija, potem ko so se razšli z dotedanjim trenerjem Romanom Pilipčukom.

Krznar je bil do prejšnjega tedna še trener Maribora, a so se Mariborčani v začetku oktobra po porazu z Aluminijem z 51-letnikom razšli in na položaj trenerja imenovali Anteja Šimundžo.