Krznar odločno v ognjeni krst: Maribor se bo postavil kot favorit

Po torkovi predstavitveni novinarski konferenci se je Damir Krznar manj kot 24 ur kasneje spet znašel v Ljudskem vrtu, kjer je imel tokrat nalogo napovedati uvodni obračun zadnjega kola kvalifikacij za konferenčno ligo. Pod Kalvarijo bo v četrtek gostoval romunski prvak CFR Cluj, skupaj s povratno tekmo teden kasneje v Romuniji pa gre za zadnji priložnosti branilcev slovenskega naslova v boju za igranje evropskih tekem v pozno jesen.

»Zavedate se tudi sami, da je časa malo, čudežev nismo morali narediti. Za pohvaliti je reakcijo igralcev na včerajšnjem treningu, če se po jutri dan pozna, nas čaka odličen večer,« je uvodoma dejal Krznar. »Dali bomo vse do zadnjega atoma moči, da nam uspe. Ko so prisotni želja, energija in tek, potem se tisti jeziček na tehtnici vedno nagne na tvojo stran. Upam, da bo tako tudi jutri, a ne samo jutri, ko nas čaka ta pomembna tekma.«

Ob novemu strategu je sedel branilec Sven Šoštarič Karić, na katerem bo tako kot ob vseh preostalih igralcih v obrambi veliko breme. Zakrpati bo potrebno odsotnosti standardnih Martina Milca, Maxa Watsona in Nemanje Mitrovića,

»Imamo najboljšo publiko na svetu, igramo pred našimi navijači. V tekmo moramo s polno samozavesti, veliko želje in polni motiva, da jutrišnjo tekmo zmagamo,« je dejal sin nekdanjega branilca Maribora in slovenske reprezentance Amirja Karića, ki je bil leta 2001 v nepozabnih dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo na Japonskem in v Južni Koreji usoden za romunsko izbrano vrsto.

»Veliko več krivde moramo prevzeti sami, ne nazadnje nam je tudi sreča obrnila hrbet, če bi proti Olimpiji zadeli prvi, bi se drugače razpletlo, tudi proti Helsinkom, če ne bi zadeli prečke. Z novo energijo in novim trenerjem bomo zdaj, verjamem, dali še več kot prej, lahko se veselimo še boljšega Maribora kot prej,« je dodal Šoštarič Karić.

Pohvale Cluju, toda Maribor bo doma igral kot mu pritiče

Krznar je dodal, da dobro pozna Cluj, s katerim se je pred dvema letoma meril njegov bivši klub Dinamo, ko je sam še opravljal delo pomočnika.

»Dovolj smo jih analizirali, pred dvema letoma smo se z bivšim klubom pomerili s Clujem, vsa zadnja linija je ista, kot tudi filozofija. Moram jih pohvaliti v organizaciji igre, lahko nam povzročijo veliko težav,« je previden Krznar, ki pa vseeno napoveduje precej odločnejšo igro na zmago kot smo je bili od Maribora vajeni v uvodnih tednih nove sezone.

»Maribor gre v vsako tekmo kot favorit, morda v tem trutku morda na lestvici, po koeficientih ali na stavnicah temu ni tako, a Maribor se vsaj na tekmah v Mariboru mora postaviti kot favorit. Gotovo se na začetku ne bomo potegnili nazaj in čakali na priložnost, sprovocirati jo želimo sami,« je del taktičnega načrta za četrtkov obračun še razkril Krznar.