Kurtić že pred Zahovićem, Šporar lovi Korena

Jasmin Kurtić se še naprej suvereno drži v družbi najučinkovitejših evropskih nogometašev. Samo v drugem polnem tednu leta 2022 je dosegel tri gole in na najlepši način proslavil 33. rojstni dan v dresu solunskega Paoka. Andraž Šporar tokrat za Middlesbrough ni zadel, a je s soigralci proslavljal novo dramatično zmago pred zvestimi navijači, ki sanjajo o povratku v premier league. Trenutna uvrstitev Boru zagotavlja igranje dodatnih kvalifikacij. Na Otoku so sicer vsi nestrpno pričakovali nov spopad Manchester Cityja in Chelseaja, Pep Guardiola je po novi zmagi nad londonskimi rivali dejal, da je v Manchestru že osvojil največjo lovoriko. V Španiji je odmeval skoraj 20-urni seviljski derbi med Betisom in Sevillo, zvečer sledi še superpokalni finale v daljnem Riadu, kjer bosta o prvi lovoriki sezone odločala Real Madrid in Athletic Bilbao.