Kvalifikacije za SP: Ciper - Slovenija 0:0

Slovenci s terensko premočjo, a brez prave priložnosti

Kvalifikacije za SP, skupina H

Slovenska nogometna reprezentanca v tretjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Nikoziji igra proti Cipru.Varovanciso na dosedanjih kvalifikacijskih tekmah osvojili tri točke za zmago nad Hrvati in poraz proti Rusom, medtem ko so Ciprčani osvojili točko za neodločen izid proti Slovakom in poraz s Hrvati.Slovenska reprezentanca je na desetih medsebojnih tekmah s Ciprom zabeležila pet zmag, tri neodločene izide in dva poraza.Slovenski selektor Kek na Cipru ne more računati na kaznovanega branilcain napadalca, ki se je moral na zahtevo kluba vrniti na Portugalsko, namesto njiju sta tekmo začelainSlovenska selekcija je tekmo začela podjetno in imela dve polpriložnosti v začetnih minutah. Najprej Blažu Kramerju v drugi minuti ni uspelo dobro udariti po žogi ob, tri minute kasneje pa je Kenan Bajrić po podaji z leve strani z glavo sprožil mimo gola.Slovenski nogometaši so imeli v prvih petnajstih minutah več žogo v svojih nogah (63%) in so izvedli tudi tri udarce iz kota, vendar pa jim ni uspelo streljati v okvir vrat. Tako je bilo tudi v 17. minuti, ko jez razdalje zgrešil gol.Ciprčani so z obrambno postavitvijo dobro onemogočali igro slovenske reprezentance in čakali na svoje redke priložnosti, eno izmed teh je v 34. minuti zapravil, ki je z razdalje žogo poslal visoko čez gol.Na prvi strel Slovenije v okvir vrat je bilo potrebno čakati do 36. minute. Takrat je Jasmin Kurtić močno udaril v desni zgornji kot domačega gola, vratarpa je žogo odbil v kot. Dve minuti zatem jekot prvi igralec na tekmi prejel rumeni karton.Ciper : Slovenija -:- (-:-)Michael, Kusulos, Soteriu, Laifis, Antoniu, Ioanu, Artimatas, Kastanos, Papulis, Pitas, Sotiriu.Oblak, Stojanović, Blažič, Bajrić, Balkovec, Kurtić, Bijol, Lovrić, Zajc, Iličić, Kramer.---------------------------Slovaška : Rusija (20.45)Hrvaška : Malta (20.45)