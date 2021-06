Kylian Mbappe naj pozabi na prestop, Francija na euru meri najvišje

Kylian je ta čas povsem osredotočen na nas

Karim Benzema, Marcus Thuram in Kylian Mbappe med treningom. FOTO: Franck Fife/AFP

Selektor francoske nogometne reprezentanceje svojemu prvemu zvezdnikusvetoval, naj pozabi na številne kombinacije okrog njegove prihodnosti, ki v zadnjem obdobju polnijo prostor svetovnih medijev. Euro 2020 je namreč pred vrati.»Kylian bo razumel, za kaj gre v teh primerih. Špekulacije so del nogometa. Ena stvar so ugibanja zunanje javnosti, nekaj povsem drugega pa razmišljanje nogometašev. Kylian ve, zakaj smo se zbrali in kaj je naš cilj na letošnjem euru. Seveda bo moral na koncu sprejeti svojo odločitev sam, toda za to bo imel čas tudi po evropskem prvenstvu,« je sporočil 22-letniku Deschamps,Predsednik PSGje poudaril, da klub ne bo nikdar prodal svojega najdražjega eksponata, saj da »nihče na svetu ni tako ambiciozen kot Parižani«. Toda govorice o selitvi odličnega Francoza drugam sproža dejstvo, da bo njegova, pogajanja o podaljšanju pogodbe pa so začasno ustavljena zavoljo eura 2020.»Ne vem, kaj se bo zgodilo in kje bo igral v naslednji sezoni. Vem le, da je Kylian Mbappe ta čas povsem osredotočen na nas, to vidim tako na treningih kot na tekmah, posebej pa,« je ocenil selektor Francozov, ki tudi na letošnjem euru med vsemi favoriti kotirajo prav najvišje.