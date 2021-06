Kylian Mbappe ni krivec

Kylian Mbappe je že uro po porazu čivknil in se opravičil za spodrsljaj. FOTO: Franck Fife/AFP

Didiera Deschampsa čaka odprt pogovor s predsednikom krovne organizacije Noëlom Le Graëtom. FOTO: Franck Fife/Reuters



Najslabši Lenglet, najboljši Benzema

Mnogi bi želeli videti na selektorskem stolčku Zinedina Zidana. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Na senzacionalno slovo od evropskega prvenstva v nogometu prvih favoritov niso bili prirpavljeni niti francoski mediji. Kritike bil še mile. Očitno se Francozi še niso opomogli od zaušnice z vseh vetrov sestavljenih sosedov, ki se na Nacionalnem štadionu v Bukarešti niso predali niti po zaostanku z 1:3 le 15 minut pred koncem. Odločilno enajstmetrovko je zapravil, junak je bil švicarski vratarPosledice senzacionalnega nogometnega poraza Le Bleus bodo najbrž še prišle na plano. Mediji so bili kratki in jasni v prvih odzivih. »Razočaranje (La Parisien); Izhod na majhna vrata (Quest, Bordeaux); Visoka grobnica (La Voix du Nord); Izničeno (L'Equipe)« so delno z regionalnim pridihom pospremili dramatično tekmo in z različnimi ocenami.Za komentatorja dnevnika Le Mondeni bil glavni krivec. »Ni bilo večin vemo, kako se lahko razplete zadnji strel, ali greš v pekel ali pa v nebesa. On je pri 22 letih prevzel odgovornost. Očitajo mu, da preveč igra lažno skromnost, ampak on je dvignil palec in presodil, da mora biti zadnji strelec. Ostalo vemo, Kylian je zdaj krivec,« je zaščitil osmoljenca, ki je uro po tekmi čivknil.»Neizmerno sem žalosten. Žal mi je, želel sem pomagati moštvu, a mi ni uspelo.«Poročevalci pri največjem športnem dnevniku L'Equipe in spletni strokovnjaki so si bili podobni v ocenah. Novinarji so Mbappeju prisodili štirico, »spletkarji« dobro dvojko. Najslabša je bila obrambna linija, prva tarča paje bil najboljši z osmico.»Morava se pogovoriti,« je za francoske medije o statusu selektorjapo nokavtu pojasnil prvi mož Nogometne zveze Francije (FFF). Že skoraj 80-letni Bretonec, nekdanji župan Guingampa in predsednik tamkajšnjega kluba ter tudi uspešen poslovnež v prehrambeni industriji, je zavzel umirjeno držo. Spreten nogometni funkcionar je v preteklosti jasno dal vedeti, kam se bo obrnil, ko bo treba. Tako kot je tarča kritikov, Deschamps, že prej napovedal, kdo bo njegov naslednik.Vse oči so zdaj uprte v. Deschamps ima še pogodbo do SP v Katarju prihodnje leto, a njegove letne plače 3,5 milijona evrov tako mogočna organizacija, kot je FFF, ki ima letno približno 220 milijonov € prihodkov, ne bi bila težava izplačati.Zato so bile še posebej sporočilne besede nekdanjega trikolora»Žalosti me, ker preprosto niso priznali, da je zmagala v tej tekmi boljša reprezentanca. Res sem razočaran nad odnosom na igrišču, niso imeli značaja in bilo je očitno pomanjkanje osebnosti. Mislim, da je bila to slaba reprezentanca, brez enotnega duha. Posamično imamo kakovost, ki ustvarja razliko, a moštveno smo bili debelo za Švicarji,« je »zasadil nož« Vieria in dal vedeti, da se pri karizmatičnem, mrkemu in avtoritativnemu Zizouju balerinam s tržno vrednostjo preko milijarde evrov (največ med reprezentancami na EP) ne bi pisalo dobro.