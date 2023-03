Kylian Mbappe po razočaranju: najprej domači naslov, potem ...

Kaj zdaj? Po zadnjem žvižgu sodnika Danieleja Orsata v dvoboju osmine finala med Bayernom in Paris St. Germainom (2:0, skupno 3:0) se je glavna pozornost namesto na zmagovalce usmerila proti največjim poražencem, pariškim nogometašem. V novem nesrečnem poskusu zavzetja evropskega nogometnega vrha so obstali pod njim. Glavna tarča poražencev ni bil Lionel Messi, temveč pariški nogometni kralj Kylian Mbappe. Zadovoljiti se bo moral le z domačo moštveno lovoriko.

»Slovo je še eno razočaranje. Do kdaj? Ne vem, govorim le o tej sezoni. Ta je najpomembnejša in drugo me ne zanima. Izgubili smo proti odličnemu Bayernu, nam ostaja domače prvenstvo in upam, da ga bomo osvojili,« je odgovoril novinarjem v mešani coni münchenskega štadiona, ki so vztrajali pri tem, ali bo še ostal v Parizu.

»Ne razmišljam o svoji prihodnosti. Sem miren, zdaj sem osredotočen le še na domačo zmago, potem pa bomo videli,« je namignil najboljši strelec mundiala, ki bo, če ne v Parizu ne bo prišlo do novega poglavja pri ustvarjanju moštva za zmago v ligi prvakov, lahko že poleti zamenjal svoje prebivališče.

Paris St. Germain je pred velikim izzivom. Messiju, ki mu za velika klubska dejanja že zmanjkuje moči, se poleti izteče pogodba, poškodovanega Brazilca Neymarja v klubu ne želijo več.