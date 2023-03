Na Parku princev nov mejnik Kyliana Mbappeja

Francoski nogometni as Kylian Mbappe je izjemnim številkam in dosežkom dodal še enega. Z 201. golom je postal najboljši strelec v zgodovini Paris St. Germaina. Napadalec je na klubski lestvici prehitel Urugvajca Edinsona Cavanija. Štiriindvajsetletni Mbappe se je na vrh klubske lestvice strelcev zavihtel po zmagi PSG, 20. v sezoni, proti Nantesu s 4:2 v 26. kolu francoskega nogometnega prvenstva. Ob tekmi več ima 11 točk prednosti pred drugouvrščenim Marseillom ter še eno več od Lensa na tretjem mestu.

Parižani so v 17. minuti že vodili z 2:0 – zadela sta Lionel Messi in Jaouen Hadjam v lastno mrežo, gostje pa so do odmora izid izenačili. V 60. minuti je Danilo Pereira zadel za 3:2, končni izid pa je v 92. minuti postavil Mbappe.

Za Mbappeja in Paris St. Germain bo tekma resnice v sredo v Münchnu, kjer bodo Parižani v povratni tekmi osmine finala lige prvakov poskušali nadoknaditi poraz z 0:1 s prve tekme na Parku princev.