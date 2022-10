Kylian Mbappe: Številke, da te kap

Dogovor med največjim francoskim nogometnim zvezdnikom Kylianom Mbappejem in Paris St. Germainom sodi v rubriko, saj ni res, pa je. Kot je razkril francoski tabloid Le Parisien, sta igralec in klub sklenila največjo pogodbo v zgodovini športa. Po njej bi 23-letni hitronogi napadalec skupno prejel kar 630 milijonov evrov, če bo do konca pogodbe, leta 2025, ostal zvest pariškemu klubu.

Pogodba je razdeljena na tri dele. Prva mu prinaša 72 milijonov € letne plače, druga je »težka« 180 milijonov € oziroma 60 milijonov € bonusa za vsako sezono, tretja pa mu prinaša še 240 milijonov € kot nagrada za lojalnost in se stopnjuje. Prvo leto prinaša 70 milijonov €, drugo 80 milijonov €, tretje 90 milijonov €.

Na las podobno pogodbo je leta 2017 z Barcelono sklenil Lionel Messi, a je Francozova višja za 100 milijonov €.

Pred Mbappejem je imel najvišjo pogodbo s PSG Neymar. Brazilec po po njej prejel 267 milijonov € do konca prihodnjega leta.