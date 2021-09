Kylian Mbappe za zdaj ostaja adut Parižanov

Konec nogometnega poletnega prestopnega roka ni postregel z eno najbolj pričakovanih kupčij. Francoski zvezdnik Kylian Mbappe ostaja še naprej član francoskega Paris Saint-Germaina. Bil je sicer na seznamu želja madridskega Reala, ki lastnikov PSG ni prepričal o prodaji.



Mbappe ima s Francozi pogodbo, ki ga veže še za eno sezono. Odslej pa bo imel v konici napada zvezdniškega konkurenta Lionela Messija. Argentinec se je namreč razšel z Barcelono in bo kariero nadaljeval v francoskem prvenstvu.



Real je po neuradnih ocenah nazadnje ponudil za Mbappeja celo 200 milijonov evrov. A so se katarski lastniki PSG odločili, da denarja za zdaj ne potrebujejo in da bodo z zvezdniško zasedbo skušali zagospodariti v Evropi.

PSG ponuja novo pogodbo

Ob tem pa bo imel Mbappe že januarja možnost začeti pogajanja o tem, kje bo nadaljeval v prihodnosti. Pariz bo po izteku pogodbe lahko zapustil brez odškodnine kot prost igralec. »Je eden najboljših, eden najpomembnejših nogometašev na svetu danes. Dejstvo, da je z nami, pomeni zanj darilo,« je ob koncu tedna dejal trener PSG Mauricio Pochettino.



PSG naj bi 22-letnemu napadalcu ponudil novo pogodbo, s čimer bi preprečil njegov odhod. Prvi predlog bi ga vezal do leta 2026 z letno plačo 26 milijonov evrov. Druga časovna krajša ponudba pa predvideva, da bi napadalec ostal v Parizu do leta 2024 s plačo 45 milijonov evrov, kar bi bilo več, kot prejemata Brazilec Neymar in Argentinec Lionel Messi.

