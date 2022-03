Jeseni premagal Real Madrid, zdaj želi odbiti napad Rusov v Ukrajini

Jurij Vernidub ni posebej znano nogometno ime. Bolj znan je podvig Šerifa iz Tiraspola, ki je v tej sezoni lige prvakov senzacionalno zmagal in spravil na kolena Real Madrid na štadionu Santiago Bernabeu. Šerif se je jeseni zgodovinsko uvrstil v Uefino ligo prvakov, nato pa v nasprotju z napovedmi preživel skupino z Realom, Interjem in Šahtarjem na tretjem mestu in si zagotovil nastop v izločilnih bojih evropske lige. Tam je po izvajanju enajstmetrovk izpadel proti portugalski Bragi.

Jurij Vernidub je (bil) trener Šerifa, le dan po slovesu od Evrope pa je zapustil klop moldavskega kluba in se pridružil ukrajinski vojski, ki odbija napade ruskega agresorja. Njegovo zgodbo je objavil nogometaš Šerifa Gustavo Dulanto – Perujec, ki je kapetan kluba –, ki je na socialnih omrežjih objavil fotografijo Verniduba v vojaški opremi in ob njej zapisal: »Naj bog varuje mojega trenerja Jurija, ki je odšel v Ukrajino.«

Jurij Vernidub je položaj trenerja Šerifa iz Tiraspola zamenjal za ukrajinsko vojaško suknjo. FOTO: Oleg Dubyna

Vernidub (56) prihaja iz mesta Žitomir v bližini Kijeva, vrsto let je igral nogomet – tri sezone tudi v Zenitu iz Peterburga –, jeseni leta 2020 pa je prevzel vodenje Šerifa, potem ko je opozoril nase na klopi beloruskega kluba Šahtar Soligorsk.

Moldavce je prvič odpeljal v ligo prvakov in že v prve sezoni dodal v klubsko vitrino prestižen skalp za zmago sredi Madrida.