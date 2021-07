Laporta ni obupal nad superligo: Prek dialoga bomo prišli do dogovora

Težave pri sklenitvi dogovora z Lionelom Messijem je predsednik Barcelone Joan Laporta pripisal predvsem pravilom finančnega fair playa.



»Vem, da bi Leo rad ostal. Smo na dobri poti in dajemo vse od sebe, da bi ostal. A vse skupaj je potrebno podrediti finančnemu fair playu. Veliko je različnih možnosti in razmišljamo o vseh. Rad bi vam že v tem trenutku rekel, da Leo ostaja, a v tem trenutku tega ne morem storiti, ker smo še v procesu iskanja najboljše rešitve. Smo na dobri poti. Bolj kot ne gre za vprašanje fair playa,« je za Onda CERO povedal Laporta.

Tema ostaja odprta

»Prvič mi je bilo vse novo, zdaj se bolj zavedam vsega, a imam enako željo. Izziv je ogromen, zato me tudi tako žene naprej. Sem pomlajen. Naredili smo majhno revolucijo, a zdaj spet začenjam dobivati dobre občutke. Ljudje so polni zanosa. Vse skupaj bo terjalo velik davek, menim pa, da sem na to pripravljen odgovoriti,« je po marčevskem povratku na predsedniški stolček prepričan Laporta.



Dotaknil se je tudi neuspešnega poskusa zagona nove evropske superlige, zaradi katere je postal tudi tarča kritik v domovini, glede na to, da skupaj z Juventusovim Andreo Agnellijem najbolj vztrajno podpira idejo velikega tekmeca madridskega Reala in njegovega predsednika Florentina Pereza.



»Vse to ne bi imelo nikakršnega vpliva na špansko prvenstvo. Prvi smo, ki si želimo, da gre prvenstvo naprej, želimo pa ga osvojiti vsako leto. Menim, da bomo prek dialoga prišli do dogovora. Tema še ni zaključena. Je na mizi, da se o njej pogovarjamo,« trmasto vztraja Laporta.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: