Laporta se je omehčal, Xavi spet kandidat za klop Barcelone

Katalonski športni dnevnik Mundo Deportivo je na svoji spletni strani zapisal, da si je nekdanji vezist Barcelone Xavi Hernandez v zadnjih urah pridobil veliko kreditnih točk pri predsedniku Joanu Laporti, ki bi lahko vsak hip odstavil trenerja članskega moštva Ronalda Koemana. Xavi, ki po igralski upokojitvi v Katarju vodi tamkajšnjega prvaka Al-Sad, je na marčevskih volitvah sicer podpiral Laportovega najresnejšega protikandidata Victorja Fonta. Tudi zato naj bi Laporta vsaj do nedavnega blokiral vsakršne pogovore z legendarnim nogometašem, a se je v zadnjih urah očitno omehčal.



Barcelona je po bolečem porazu v ligi prvakov z Bayernom (0:3) vknjižila že drugi zaporedni remi – po tem, ko je doma izvlekla točko proti Granadi (1:1), ji v četrtek zvečer ni uspelo slaviti v Cadizu (0:0).



»Včeraj po tekmi so v klubu napovedovali, da bo nizozemski trener poskrbel za pripravo na tekmi z Levantejem v nedeljo (Camp Nou ob 16.15). Od tega dne naprej pa se nihče z obeležji FC Barcelone ne upa napovedovati ničesar,« je zapisal Mundo Deportivo, ki dodaja, da je Laporta ob nedavnem obisku navijaškega kluba v Huelvi podprl nizozemskega stratega.

​Nekaj se je premaknilo

»Njegova prihodnost bo odvisna od rezultatov in igre. Ne želim pa si razmišljanja v slogu poražencev,« je vseeno namignil, da mu niso bile všeč nedavne izjave Koemana o tem, da v ligi prvakov Barça ne more pričakovati čudežev in da je njegov cilj uvrstitev med prve štiri v španskem prvenstvu.



»Ugledni viri znotraj kluba so nam potrdili, da blokade, ki jo je med Xavijem in klopjo postavil Laporta, ni več, zato je mož iz Terrasse odločno vstopil v krog tistih, ki jih povezujejo s prevzemom ekipe. Pri predsedniku je pridobil veliko kreditov. V tem pogledu se je nekaj premaknilo. Številni okoli Laporte namreč govorijo, da bi Xavi predstavljal najboljšo zamenjavo,« je dodal Mundo Deportivo.



Nekdanji španski reprezentant, ki je z Barcelono osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, je seveda zagovornik klasične šole Johana Cruyffa, od katere Koeman precej odstopa. Pogodbo z Al-Sadom je nedavno podaljšal do leta 2023, a je ne bi bilo težko razdreti, dodajajo katalonski kolegi, ki menijo, da bi Xavi računal na neomajno podporo navijačev, v očeh katerih je seveda legenda, pa tudi kluba, ki bi si z njim na klopi kupil veliko časa. Omenjal se je tudi belgijski selektor Roberto Martinez, še en Katalonec, toda slednji želi Belgijo voditi vsaj še na oktobrskem finalnem turnirju lige narodov, medtem ko ga rdeči vragi želijo zadržati najmanj do SP 2022 v Katarju.

