Laporta skrivnosten ob vprašanju glede povratkov Messija in Inieste

Legendarnega bočnega branilca Daniela Alvesa je na štadionu Camp Nou v sredo pozdravilo več kot 10.000 gledalcev. To je bila že druga tovrstna predstavitev v zadnjih nekaj dneh po tisti, ki so jo še veliko bolj odmevno in številčno pripravili novemu trenerju Xaviju Hernandezu. Po klavrnem začetku sezone sta povratka klubskih legend prebudila navijaško bazo katalonskega ponosa, čustva pa je še dodatno razburkal predsednik Joan Laporta.

»Tega ne morem ovreči,« je na vprašanje o tem, če bi se v prihodnosti lahko v klub vrnila tudi Lionel Messi in Andres Iniesta, dejal Laporta. »Zgodilo se je z Danijem Alvesem, ki je videl situacijo in želel pomagati. Hvaležni smo za njegovo finančno žrtev. Želi nam pomagati obrniti situacijo. Leo in Andres sta spektakularna igralca. Ne morem napovedovati prihodnosti. Sta velikana Barce, ki sta pomagala klub spremeniti v to, kar je. Vedno bosta prisotna, a sta igralca pod pogodbo pri drugih klubih. To je potrebno spoštovati, a v življenju nikoli ne veš.«

34-letni Messi je Camp Nou odmevno zapustil poleti, ko se je izkazalo, da si ga Barcelona sredi najhujše finančne krize v klubski zgodovini ne more več privoščiti. Okrepil je Paris Saint-Germain, v precej drugačnih okoliščinah je že leta 2018 odšel Andres Iniesta, ki je z izvrstno predstavo (bil je igralec tekme) in golom pomagal Barceloni do naslova v španskem pokalu z zmago nad Sevillo s 5:0, nato pa je oblekel dres japonskega Vissel Kobeja, kjer igra še dandanes.

Šel bi po Messija v Pariz

»Če mi daste nekaj ur, ga bom šel iskat,« se je z mediji glede Messija pošalil Alves, tudi sam nekdanji član pariškega kluba. »Leo je največji, kar sem jih videl v tej igri, vedno pa pogrešaš velikane, še posebej, ko imaš z njimi dober odnos. Zelo ga imam rad. Tu smo sredi novega procesa, rad pa bi pozval vse, da se vrnejo. Bil sem na veliko krajih, a nikjer ni tako, kot je tukaj.«

Laporta je potrdil informacije v medijih, da je Xavi prižgal zeleno luč za povratek Alvesa, potem ko je uradno prevzel posle po slovesu Ronalda Koemana. »Prav to potrebujemo v ekipi,« je prepričan Laporta, čeprav bo Brazilec lahko prvo tekmo odigral šele z novim letom. Z Barco je osvojil neverjetnih 23 naslovov.

»Ta izziv sem sprejel, ker sem čutil, da sem mu lahko kos. Ta klub bomo spremenili, čeprav je izziv ogromen, a tako ogromna sta tudi želja in borbeni duh. Nisem bil rojen za to, da bom na koncu drugi. Sem nisem prišel, da bi se kratkočasil. Prišel sem igrat in se borit za moje mesto.«

Barcelona se s Xavijem na čelu v boj v španskem prvenstvu podaja z devetega mesta, v soboto jo čaka vedno neugoden spopad z mestnim tekmecem Espanyolom. Prihod nekdanjega vezista je sprožil plaz odpovedi in sprememb na različnih ravneh kluba, med najodmevnejšimi sta slovesi strokovnjaka za telesno pripravo Juanja Braua in enega vodilnih direktorjev Ramona Planesa.