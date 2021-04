Le naravna nesreča lahko ustavil zdaj tudi igrivo Olimpijo

Olimpijin moštveni duh je bil viden tudi proti Koprčanom. Golov in zmage so se sijajno razpoloženi nogometaši veselili kot otroci. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Olimpija : Koper 6:2 (3:1) Štadion Stožice, sodnik Jug (Tolmin) 7; strelci: 0:1 – Palčič (9), 1:1 – Žužek (12., avt.), 2:1 – Delamea Mlinar (Elšnik, 23), 3:1 – Pungaršek (45), 4:2 – Vršič (77, 11-m), 5:2 – Bosić (82), 6:2 – Vombergar (Boakyie, 90); Olimpija: Frelih 6, Fink 7 (od 68. Boakye 6,5), Delamea Mlinar 7, Korun 6, Pavlović 6 (od 87. Maksimenko –), Savić 7, Pungaršek 7, Elšnik 6,5 (od 46. Kapun 6), Bosić 7 (od 87. Sešlar –), Vombergar 6,5, Kurež 6,5 (od 68. Osterc 6,5), trener: Stanković 7,5; Koper: Adam 5, Palčič 6, Rajčević 5, Cerovec 5, Pejić 5 (od 72. Viler –), Žužek 5, Knežević 5 (od 50. Dodlek 5), Barišić 6, Caimacov 5,5 (od 72. Guberac –), Mišić 5 (od 60. Vekić 5,5), Mulahusejnović 5 (od 50. Vršič 6), trener: Vanoli 5; streli: 18:12; na vrata: 5:3; posest žoge v %: 55:45; koti: 6:2; prekrški: 18:11. CB24 Tabor : Mura 3:1 (1:1) Štadion Rajko Štolfa, sodnik Kajtazović (Lj) 6,5; strelci: 0:1 – Karničnik (16), 1:1 – Stančić (Aldair, 21), 2:1 – Rovas (80., 11-m), 3:1 – Azinović (Krivičić, 86); CB24 Tabor: Koprivec 6,5, Ristić 6,5, Nemanić 6,5, Azinović 7, Briški 6, Salkić 6, Grobry 6 (od 71. Krivičić 7), Makoumbou 6,5, Sever 6,5 (od 78. Ndzengue 6,5), Djalo 6,5 (od 82. Tolić 6), Stančič 7 (od 78. Rovas 7), tehnični vodja: Igor Božič 7; Mura: Obradović 6, Pucko 5,5 (od 63. Klepač 6), Bobičanec 6,5 (od 90. T. Cipot –), Kouter 5,5 (od 84. Ouro –), Kous 6, Maroša 5 (od 63. K. Cipot 6), Horvat 5,5 (od 84. Žižek –), Karničnik 6,5, Šturm 6, Lovrić 5,5, Gorenc 6; trener: Ante Šimundža 5,5; rdeči karton: Lovrić (48); streli: 10:3; na vrata: 3:1; posest žoge v %: 56:44; koti: 5:3; prekrški: 9:7. Gorica : Bravo 3:2 (1:1) Športni park, sodnik Antić (Kp) 6,5; strelci: 0:1 – Tučić (Matko, 8), 1:1 – Begić (Oyewusi10), 2:1 – Colley (51, 11-m), 2:2 – Kramarič (Žinko, 81), 3:2 – Vipotnik (Paljk, 90); Gorica: Likar 6, M. Kavčič 6, T. Kavčič 6, Tomiček 6 (od 83. Vipotnik 7), Hodžić 6, Nkama 6,5, Mavretič 6, Paljk 6,5, Begić 7 (od 79. Cvijanović 6,5), Oyewusi 7 (od 62. Velikonja 6,5), Colley 7, trener: Jović 7; Bravo: Vekić 6, Španring 6, Križan 5,5, Drkušić 6, Matko 6, Brekalo 6, Žinko 6, Kirm 5,5 (od 58. Maher 6), Kramarič 6,5, Maružin 6 (od 69. Žugelj 6), Tučić 6,5, trener: Grabić 6,5; streli: 11:17; na vrata: 3:6; posest žoge v %: 48:52; koti: 3:11; prekrški: 19:15. Maribor : Domžale 1:3

Celje : Aluminij 0:1 Vrstni red: Olimpija 57, Maribor 50, Mura 46, Domžale 44, Koper 40, Bravo in CB24 Tabor po 36, Aluminij 31, Celje 28, Gorica 22; pari 30. kola: Bravo – Maribor, Domžale – Celje, Koper – Gorica (vsi 24. t. m.), Aluminij – CB24 Tabor, Mura – Olimpija (oba 25. t. m.).



Mura izgublja stik

Mariborčan Martin Milec bo zaradi poškodbe izpustil nekaj tekem. FOTO: Tadej Regent



Maribor zdelujejo še poškodbe

Olimpija neustavljivo juriša proti naslovu slovenskega prvaka. V 29. kolu 1. SNL je nista ustavila ne hiter zaostanek ne odsotnost najboljšega igralca in strelca. Z učinkovito igro je premagala vselej neugoden, a včeraj nezbran Koper. Nasula mu je šest golov. Pred najbližjim zasledovalcem Mariborom si je nabrala že sedem točk prednosti. Drugih tekmecev nima več, tretja Mura je namreč izgubila v Sežani in bo krčevito branila položaj pred razigranimi Domžalčani.Če je Olimpiji lanska prekinitev prvenstva zaradi pandemije koronavirusa ukradla naslov, ji bo, če ne bo senzacije, letošnja povrnila vse. Težko je verjeti, da bi tudi predsednik(iz ZDA se je vrnil včeraj) povlekel kakšno nepredvidljivo potezo zdaj, ko mu gre po številnih kadrovskih menjavah vse na roko. Za to nima potrebe, saj se pod vodstvomzeleno-beli iz čvrstih fantov spreminjajo še v igrive in samozavestne.Zmagujejo v velikem slogu.»Manj taktike, več sproščenosti,« je glavni razlog za navdihujočo preobrazbo Olimpije v tednu dni za TV Slovenija razkril, ki je v igro vstopil v drugem polčasu in igral svojo jubilejno 150. tekmo za Olimpijo.Olimpija je bila zelo sproščena, v pravem trenutku srečna, izenačujoči gol so zabili Koprčani, pri tretjem je strelpreusmeril eden od gostujočih branilcev. Gol bivšega Celjana tik pred odmorom je prevesil jeziček na tehtnici in usmeril dvoboj v neenakovrednega. Hitrost in agresivnost Ljubljančanov, ki so si privoščili le dve napaki in iz obeh prejeli gol, sta bili na razred višji stopnji od koprskih.Skoraj brez besed je bil ob izvedbi svojih varovancev tudi Stanković.»Klobuk dol, fantje so si priigrali zmago. Vse se je izšlo, toda ne smemo se uspavati. Nič še ni odločeno, trudili se bomo zadržati tak ritem,« je brez evforije povedal Stanković, ki je z mladimi silami v enajsterici in z razpoloženimna desni strani odločilno vplival na potop tekmecev. Olimpijino spomladansko moč upodabljajo slovenski igralci, v začetni enajsterici sta bila tujca le razigraniin zanesljiviRazloge za gostujoči zlom jenašel v enem najpomembnejših delov nogometne igre.»Takšnih golov iz prekinitve si ne bi smeli privoščiti,« je bil jezen 58-letni Italijan.V Sežani je Mura izgubila možnosti, da bi še ostala v boju za prvaka in je sploh prvič izgubila s Taborom, ki je navkljub zaostanku izpeljal zasuk. Pot do desete prvenstvene zmage, zelo pomembne v boju za osmo ali višje mesto, je Sežancem v 48. minuti omogočil Sobočan. Z drsečim štartom je pokosil strelca izenačujočega golain si prislužil drugi rumeni karton.Mariborčani izgubljajo na igrišču točke, derbi z Domžalami pa je pustil še hujše posledice v zdravstvenem stanju: za nekaj mesecev je zaradi strgane stegenske mišice izgubljen Argentinec, nekaj tekem bosta izpustila tudiinPrvenstvo bodo v peklenskem ritmu nadaljevali že konec tedna. Olimpija v nedeljo gostuje v Murski Soboti, Maribor dan prej v Šiški.