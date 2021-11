Le Parisien trdi: Zidane in PSG se pogajata za naslednjo sezono

V Franciji je po izjavah Mauricia Pochettina temperatura že tako visoka, še bolj vroče pa je postalo po zapisih časnika Le Parisien. Pariški dnevnik je na svoji spletni strani objavil informacijo o sestanku med legendo francoske reprezentance in madridskega Reala Zinedinom Zidanom ter vodstvom Paris Saint-Germaina. Stike naj bi vzpostavili v zadnjih tednih, sestanek pa je potekal v enem najprestižnejših hotelov francoske prestolnice Royal Monceau. Zidane se je tam srečal s športnim direktorjem PSG Leonardom in generalnim direktorjem kluba Jean-Claude Blancom, s katerim se poznata že več let.

Le Parisien trdi da so se pogovarjali o sezoni 2022/23, medtem ko je prihodnost Pochettina še naprej zavita v tančico skrivnosti. PSG je v sredo izgubil tekmo petega kola skupinskega dela lige prvakov proti Manchester Cityju (1:2) sredi glasnih govoric, da bo Argentinec zapustil Pariz in po letih špekulacij vendarle sedel na klop Manchester Uniteda, ki je nedavno odpustil klubsko legendo Oleja Gunnarja Solskjaerja.

"Hvala, na svidenje!« je na vprašanje, če lahko potrdi, da bo v osmini finala februarja še vodil francoske podprvake, v smehu odvrnil Pochettino. Madridski dnevnik AS dodaja, da se je Zidane, ki je poleti končal svojo drugo etapo kot trener Reala, minuli poletje že pogovarjal s Parižani, a je vse ostalo zgolj pri uvodnem otipavanju. Zidane je bil takrat (še) prepričan, da potrebuje vsaj nekaj mesecev premora. Mediji v domovini ga sicer vidijo kot naravnega naslednika nekdanjega soigralca Didierja Deschampsa na klopi francoske izbrane vrste, a bo Deschamps galske peteline gotovo vodil vsaj še na SP v Katarju leta 2022.