Leonardo Bonucci si je privoščil kokakolo in pivo

Ko je Cristiano Ronaldo na eni od novinarskih konferenc z mize umaknil steklenico Coca Cole in se zavzel za pitje vode, je zakuril socialna omrežja in zamajal tudi delniške trge. Pozneje ga je posnemal francoski zvezdnikz odstranitvijo brezalkoholnega piva Heineken. Toda na evropskem prvenstvu je piko na i postavil steber italijanske obrambe in strelec izenačujočega gola v finalu evropskega prvenstva v nogometuNa novinarski konferenci je imel pred seboj steklenice Coca Cole in Heinekena. Italijan se ni dal zmesti in je, drugače kot slovita kolega, raje popil, kar mu je bilo ponujeno. »Nocoj bom pil vse,« je z užitkom povedal, preden sta po grlu stekla brezalkoholno pivo in kokakola.