Lepo izhodišče Londončanov za revanšo

Uvodna polfinalna tekma nogometne lige prvakov še zdaleč ni rešila uganke, katero od dveh moštev – Real Madrid ali Chelsea – se bo uvrstilo v veliki sklepni dvoboj tega elitnega tekmovanja, res pa si je londonsko moštvo priigralo lepo izhodišče pred domačo revanšo. Zasedbi sta se v madridskem nalivu razšli brez zmagovalca z 1:1 (1:1).



Paleta kakovostnih nogometašev je ponudila živahno predstavo, uvodne minute so v španski metropoli pripadle zasedbi iz Londona, pri kateri je ameriški reprezentant Christian Pulišić zabil vodilni gol. Šele pozneje pa so se zbudili tudi gostitelji, sicer kar trinajstkrat evropski klubski prvaki, nazadnje pred tremi leti. Za izenačenje je zabil z vrhunsko potezo iz obrata Karim Benzema, pozneje pa ob številnih poskusih na obeh straneh ni bilo več golov.



Eden Hazard, nogometaš Reala: »Lahko bi bilo za nas slabše, toda obenem bi jo lahko odnesli tudi bolje. Zdaj se moramo zbrati za povratno tekmo in v Londonu poskusiti zmagati.«



Cesar Azpilicueta, kapetan Chelseaja: »Začeli smo res dobro, prvih 25, 30 minut. Zabili smo gol, lahko bi še kakšnega. Toda tekmeci so se vrnili v igro, zdaj je to le prvi polčas našega polfinala, zahtevno bo še prihodnjo sredo.«



Povratna tekma bo prihodnji teden v sredo, 5. maja, v Londonu.

