Leto dni ni hotel govoriti z Brankom Oblakom

V nadaljevanju preberite:

Dragan Džajić je novi predsednik Nogometne zveze Srbije (FSS). No, za tiste (premlade), ki ga ne poznate, je legenda Crvene zvezde in jugoslovanske nogometne reprezentance, na levem krilu je z bravuroznimi preigravanji lomil nasprotne branilce, njegovi predložki so bili kot postrežba jutranje kave na krožničku. Z beograjskim klubom je osvojil številne lovorike, s svojim videzom in šarmom pa je osvojil številna ženska srca in si priigral njihova telesa. Vsa čast po nogometnih zaslugah, njegove mojstrovine smo tisočkrat videli v živo in prek televizijskih ekranov, a pred 15 leti ga je denimo priprla policija. In to zaradi suma zlorabe položaja pri prestopih nogometašev, ko je bil predsednik Crvene zvezde. Še več zanimivosti preberite v članku, tudi tisto glede spora z Brankom Oblakom na tekmi svetovnega prvenstva leta 1974 med Jugoslavijo in Zairom.