Levinje za večno slavo in tudi eksistenco

Angležinje so ponovile uspeh rojakov z lanskega eura, a želijo narediti še korak več in osvojiti prvi naslov najboljših na stari celini, potem ko so bile neuspešne v finalih na premiernem euru 1984 in leta 2009 proti nedeljskim tekmicam iz Nemčije (2:6), ki so osvojile osem naslovov na dvanajstih turnirjih. Levinje so letos zares požrešne, na petih tekmah imajo razliko v golih 20:1, Nemke 13:1, potem ko so prvi gol prejele v polfinalu proti Franciji (2:1). Tekmici imata tudi najboljši strelki, Beth Mead in Alexandra Popp sta pri šestih zadetkih. Finale v razprodanem Wembleyju se bo začel v nedeljo ob 18. uri. Koliko bodo zaslužile nogometašice, kdo se je vnel za ženski nogomet, kaj pred tekmo meni nemška selektorica in kako je njena kolegica preporodila levinje ...