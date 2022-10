Lewandowskega tolažili nekdanji soigralci

Po pisanem sredinem večeru v nogometni ligi prvakov posebej odmeva hitro slovo Barcelone od tekmovanja. Bayern jo je namreč sredi kultnega Camp Noua potolkel s 3:0 in obdržal svoj niz prepričljivih zmag proti modro-rdečim. Za privržence nemškega nogometnega velikana ostaja sicer še posebej v spominu skalp Barcelone kar z 8:2 v četrtfinalu lige prvakov leta 2020.

Toda sedanji spodrsljaj je mogoče armado privržencev katalonskega moštva še posebej potrl,saj je tako že konec oktobra napočil čas za slovo od elitnega tekmovanja na stari celini. Za tolažbo sledi selitev v evropsko ligo, zadnja tekma skupinskega dela proti Plznu kakšnega posebnega naboja ne bo imela.

Prav poseben pa je bil sredin večer tudi za poljskega asa Roberta Lewandowskega. Poleti se je namreč po svoji izjemni dobi pri Bayernu preselil k Barceloni v jasni želji, da nadaljuje zbiranje lovorik in še naprej pod evropskimi žarometi opozarja nase. Tako pa se mu je zdaj zgodilo, da prvič po 11 letih ne bo igral v izločilnem delu lige prvakov. Po tekmi je sicer obiskal slačilnico svojega nekdanjega kluba in potem ko mu je Bayernov domači zvezdnik Thomas Müller že ob prihodu na barcelonsko letališče prek družbenega omrežja poslal sporočilo (»Lewy, prihajamo!«), se ga je nato prav razveselil tudi po koncu tekme: »Vedno je lepo videti Lewyja med nami. Vemo, za kako ambicioznega igralca gre.« In zato tudi ne preseneča, da je bil Poljak še bolj potolčen kot marsikdo pri svojem moštvu, pa čeprav se je temu pridružil šele pred nekaj meseci ...

{i