Lewandowski po besedah predsednika Bayerna ostaja v Münchnu

Predsednik münchenskega Bayerna Herbert Hainer pričakuje, da bo poljski nogometni zvezdnik Robert Lewandowski tudi v naslednji sezoni igral za nemškega prvoligaša. Odlični napadalec je izrazil željo, da bi rad zapustil Bayern, Heiner pa vztraja, da bo sedemkratni najboljši strelec nemške lige ostal v klubu, saj ga pogodba zavezuje do junija 2023.

»Pogodba je pogodba. Kje bi bili, če bi vsak igralec lahko predčasno prekinil dogovor, klub pa bi mu moral plačevati polno plačo do zadnjega dne? To ne bi bilo pravično in tako ne sme biti,« je dejal Hainer. Poudaril je tudi, da sam na mestu poljskega napadalca ne bi ravnal enako. Prav tako je zagotovil, da v nemškem klubu nimajo težav z denarjem in zato pričakuje, da bo Lewandowski ostal še naslednjo sezono.

Bayernov predsednik Herbert Hainer ne bo zlepa popustil. FOTO: Andreas Gebert/Reuters

Štiriintridesetletni Poljak pa je 30. maja na novinarski konferenci poljske reprezentance dejal, da je njegova zgodba z Bayernom končana. Poudaril je tudi: »Po vsem, kar se je zgodilo v minulih nekaj mesecih, si ne predstavljam dobrega nadaljnjega sodelovanja.«

Barcelona ima preveč dolgov

Po poročanju nemške tiskovne agencije naj bi se poljski napadalec že to poletje želel pridružiti Barceloni. Predsednik španske lige Javier Tebas pa je dejal, da ni možnosti, da bi Barcelona podpisala pogodbo z Lewandowskim. Če bi to želela storiti, bi morala prodati vsaj enega od svojih boljših oziroma dražjih igralcev.

»Pri Barceloni se v popolnosti zavedajo, kaj morajo storiti, če med svojimi napadalci želijo Lewandowskega. Pravila naše lige poznajo do potankosti, saj se želimo s temi izogniti večjim denarnim težavam. Vedo, kaj je potrebno, morali bi prodati dragocene igralce, v zadnjih letih so si namreč nabrali veliko dolgov,« je pojasnil Tebas.