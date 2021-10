Lewandowski podkrepil kandidaturo za zlato žogo

Poljski ostrostrelec Robert Lewandowski ne popušča, učinkovit je bil tudi v dvoboju Bayerna in Hoffenheima. Bavarski nogometaši so tudi tokrat zmleli goste s pomočjo odličnega napadalca, ki gradi neverjeten niz doseženih golov. Enako velja za Bayern: še nobena ekipa doslej ni zbrala 33 golov v prvih devetih tekmah!

Lewandowski je zabil že 10. gol na 9. tekmi te sezone v bundesligi, potem ko je Bayern vso tekmo mlel goste in prevladoval na igrišču od prve do zadnje minute. Bavarci so igrali brez neposrednih napotkov trenerja Juliana Nagelsmanna, ki je ostal doma zaradi pozitivnega testa na covid-19. »Julian je bil vseskozi na telefonski liniji z našim analitikom in je posredoval med tekmo,« je zatrdil pomočnik trenerja Dino Topmöller.

Tudi Hoffenheim je padel z visokim rezultatom

Napadalec Lewandowski je z novim golom pred 60.000 bavarskimi navijači dodatno podkrepil kandidaturo za prestižno individualno priznanje zlata žoga. Poljak je namreč v minuli sezoni bundeslige zbral rekordnih 41 golov, tudi v tej pa nadaljuje na podoben način. Za zmago Bayerna nad Hoffenheimom (4:0) so prispevali gole še Gnabry, Choupo-Moting in Coman.