Lewandowski leto zaključil z novim rekordom, Bayern pa z visoko zmago

Wolfsburg že 28 tekem ni okusil slasti zmage v Münchnu in tudi v 29. poskusu ni bilo nič drugače: že po sedmih minutah igre je mrežo ekipe, ki je letos nastopala tudi v skupinskem delu lige prvakov, a ima v domačem prvenstvu zaenkrat precej težav, načel Thomas Müller. Streljal je sicer Leroy Sane, toda Koen Casteels je uspel z obrambo zgolj zaposliti Müllerja, ki s strelom pod prečko na svoji jubilejni 400. tekmi v elitnem nemškem prvenstvu grešil.

Wout Weghorst je nato zapravil zreli priložnosti za izenačenje, oziroma ga je enkrat prisebno s pravočasnim izletom iz vrat ustavil Manuel Neuer. Bavarci so v drugem polčasu vendarle stopili na plin in v prvih 15 minutah zadeli dvakrat: francoski branilec Dayot Upamecano, ki se je klubu pridružil skupaj s trenerjem Julianom Nagelsmannom iz Leipziga, je preusmeril predložek Müllerja v mrežo volkov za svoj prvi gol v novem klubu. Sane je zabil prekrasen tretji gol po prodoru in zavitem strelu z 20 metrov, a zaključni udarec je pripadel poljskemu asu Robertu Lewandowskemu.

Ta je potreboval le še en gol, da bi podrl nov rekord kot nogometaš bundeslige z največ zadetki v enem koledarskem letu, to pa mu je uspelo s silovitim volejem z okoli enajstih metrov v 87. minuti, ki mu ga je »nastavil« Jamal Musiala za rekordni 43. ligaški gol leta 2021. Zgodovinski dosežek je pritisnil piko na i sedmega zaporednega poraza Wolfsburga, trener Florian Kohfeldt pa s sodelavci ne bo imel mirnih praznikov, ki se bodo v bundesligi končali šele 7. januarja.