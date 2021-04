Lewandowski spet zadel, a Bayern še ni prvak

Bayern v 31. kolu nemškega nogometna prvenstva še ni potrdil nov naslov, že 31, nemškega prvaka. Na gostovanju v Mainzu je izgubil z 1:2, tako da je Leipzigše vedno teoretično v igri za šampiona bundeslige. A, roko na srce, za to bi bil potreben pravi čudež, saj vzhodni Nemci s tekmo manj za münchenskim klubom zaostajajo za deset točk.Zmago Mainzu proti Bayernu sta prinesla, zadel je 3. minuti, in Šved(37.), za Bavarce je v 94. minuti izid znižal, kdo drug, kot poljski ostrostrelec, ki je spet zaigral po ozdravitvi poškodbe kolena in dosegel 36 gol v sezoni..Drugi izidi 31. kola: Augsburg : Köln 2:3, Union Berlin : Werder 3:1, Freiburg : Hoffenheim 1:1, Wolfsburg : Borussia Dortmund 0:2 (12., 68.), Bayer Leverkusen : Eintracht 3:1. Danes bo Leipzig ob 15.30 gostil Stuttgart, Borussia Mönchengladbach ob 18. uri pričakuje Arminio iz Bielefelda.