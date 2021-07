Lionel Messi je uradno prost nogometaš. Kaj zdaj?

Po 7504 dnevih Lionel Messi uradno nima pogodbe z Barcelono. Od danes je 34-letni Argentinec prost igralec.



Ne glede na vse, je Messijeva prihodnost 99 odstotno pri Barceloni. Podpis nove pogodbe v klubskem in igralčevem taboru pričakujejo v naslednjih dnevih, dotlej uradno Messi ni več Barcelonin nogometaš.



Predsednik kluba Joan Llaporta je zadnje mesece trdo delal in najboljšo klubsko desetico v zgodovini prepričeval, da ostane v katalonskem glavnem mestu. Ključno pri obstanku je tudi tvorno sodelovanje z očetom najboljšega igralca, sicer njegovim zastopnikom, Jorgejem Messijem.



Nova pogodba je v zaključnem delu in jo v veliki meri oblikujejo ogromni klubski dolgovi, ki presegajo milijardo evrov.



Messijev še nerazrešen status že povzroča nekaj tehničnih težav. Večina je povezanih z glavnimi pokrovitelji Barcelone, ki želijo vse oglaševalske akcije izpeljati z zagotovilom o Messijevem obstanku pri Barceloni. Tako je, na primer, na čakanju tudi oglaševanje nove kolekcije dresov, saj uradni opremljevalec Nike ne želi oglaševati brez Messijeve potrditve.



Messi je trenutno z Argentino na južnoameriškem prvenstvu v Braziliji, kjer upa na svojo prvo veliko turnirsko zmago na enem od velikih tekmovanj.

