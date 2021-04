Lionel Messi lovi naskok Atletica in Reala z novimi rekordi

V nadaljevanju preberite:

V Italiji, Angliji in Nemčiji se nogometaši Interja, Manchester Cityja in Bayerna nezadržno bližajo novim naslovom državnega prvaka, zato pa je toliko bolj razburljivo v Franciji in Španiji, kjer imata vodilna Lille in Atletico Madrid majhno prednost in vsak po tri nevarne zasledovalce. Na Iberskem polotoku bo danes pritegnil pozornost dvoboj med madridskim Realom in njegovim soimenjakom Betisom iz Seville, v nedeljo pa gostovanji Atletica pri vedno žilavem Athleticu iz Bilbaa in Barcelone pri Villarrealu – vnovič z Lionelom Messijem v formi za rekorde. Kaj ga žene?