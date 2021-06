Lionel Messi ob rekordnem nastopu zabil še dva gola

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi se je na južnoameriškem prvenstvu z mojstrsko predstavo vpisal v zgodovino. Z dvema goloma in podajo je na Copi Americi v Cuiabi popeljal Argentino do zmage nad Bolivijo s 4:1, obenem pa postal argentinski rekorder po številu nastopov za reprezentanco.



Štiriintridesetletni Messi je s 148. nastopom v dresu sinjemodrih presegel nekdanjega moštvenega kolega pri Barceloni, Javierja Mascherana.



Na igrišču je šestkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu prikazal izjemno predstavo, z novima dvema goloma je rekorder po številu golov za Argentino dosegel skupno 75 golov, ob tem pa pripravil tudi prvega svoje ekipe.



Argentina je tekmo proti že izpadli Boliviji, ki je nanizala še četrti zaporedni poraz, povsem nadzorovala. Zdaj jo v soboto v Brasilii čaka dvoboj z Ekvadorjem.



Na zadnji tekmi skupinskega dela je Urugvaj v Rio de Janeiru z 1:0 premagal Paragvaj, edini gol na tekmi pa je v 21. minuti iz enajstmetrovke dosegel Edinson Cavani.



Urugvajci so se zahvaljujoč zmagi prebili v četrtfinale, v katerem se bodo v soboto v Brasilii pomerili s Kolumbijci.



Že v petek sta na sporedu prva četrtfinalna dvoboja letošnjega prvenstva; Peru se bo v Goianii pomeril s Paragvajem, gostitelje Brazilce pa v Rio de Janeiru čaka dvoboj s Čilom.

