Lionel Messi preživel enega od najbrutalnejših štartov

Čilenec Eduardo Vargas in brazilski junak Everton Ribeiro sta se nekajkrat soočila po moško. FOTO: Claudio Reyes/Reuters

Ne le v Caracasu, predvsem v Argentini, je nogometnim navdušencem v 28. minuti kvalifikacijske tekme za SP v Katarju zastal dih. Lionel Messi je obležal na tleh po ostrem štartu domačega igralca Adriana Martineza. Le tri minute prej je vstopil v igro. Glavni sodnik Urugvajecje takoj pokazal rumeni karton, toda po uporabi VAR je spremenil odločitev in izključil rezervista. Ta je z igrišča odšel v solzah, zavedajoč se, da bi lahko postal južnoameriški krvnik št. 1, ker je z nepremišljenim štartom, s katerim je z dvignjeno nogo zadel Messijevo golenico.V Argentini so takoj »skočili v zrak« in prekršek označili za zločinskega, za zapor. Takšnega v karieri Messi še ni doživel.Po skoraj petminutnem posredovanju zdravniške ekipe je naposled vsem odleglo, še najbolj lastnikom Paris St. Germaina. Messi jo je odnesel brez resnejše poškodbe, Argentina pa je v prvi tekmi po poletnem naslovu celinskega prvaka, sicer prvega reprezentančnega zmagoslavja v Messijevi dobi, prišla do četrte zmage ob treh neodločenih izidih. Strelci za Argentino za zmago s 3:1 so bili člani italijanskega in španskega prvaka, Interjevainter AtleticovArgentina je pod taktirko selektorjananizala že 21. tekmo brez poraza, kar je drugi najdaljši niz v zgodovini tekem argentinske reprezentance.Vodilna v kvalifikacijah Brazilija je na težkem gostovanju v Čilu prišla do sedme zmage po golu rezervista in napadalca Flamenga. Toda najboljši posameznik dvoboja, na katerega je Brazilija prišla brez devetih igralcev prvega moštva, je bil vratar PalmeirasaVenezuela : Argentina 1:3 (Soteldo; Martinez, J. Correa, A. Correa)Čile : Brazilija 0:1 (Everton)Peru : Urugvaj 1:1 (Tapia; De Arrascaeta)Ekvador : Paragvaj 2:0 (Torres, Estrada)Bolivija : Kolumbija 1:1 (Saucedo; Martinez)Brazilija 21 (17:2), Argentina 15, Ekvador 12, Urugvaj in Kolumbija po 9, Paragvaj 7, Čile in Bolivija po 6, Peru 5, Venezuela 4.