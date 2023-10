Kaj sporoča Olimpiji trener João Henriques

V nadaljevanju preberite:

Petkova poteza vodstva ljubljanskega kluba je pričakovana in nikogar ni posebej vznemirila. Portugalski trener ni mogel preprečiti prostega pada Olimpije, ki se je začel po odmevni zmagi nad vendarle favoriziranim Ludogorcem in zgodovinsko uvrstitvijo zeleno-belih v Uefino konferenčno ligo.

Ljubljančani so se tedaj psihološko in motivacijsko izpraznili, neizkušeni in na tej ravni nedokazani portugalski strokovnjak João Henriques se ni dobro znašel v položaju, ki je bil zanj enostavno nov, saj nikdar prej ni igral v Evropi in se ni boril za naslov prvaka. Večji pritisk namreč prinaša odkrit boj za naslov prvaka v Sloveniji ali pa na Malti, kot pa neobremenjeno »lepo« igranje, četudi v močnejši ligi, kot je portugalska.

Kdor se želi iti resen posel – nogometni, kuharski ali kateri koli drug –, ve, da ni dobro angažirati strokovnjakov dvomljive kakovosti, in tudi Adam Delius in Igor Barišić morda nista več »tako bogata, da bi kupovala poceni«. Kaj v resnici sporoča Olimpiji primer trenerja Joãa Henriquesa in kaj to pomeni za prihodnost?