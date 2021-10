Lisice obgrizle rdeče vrage

Nogometaši Manchester Uniteda so po 29 tekmah brez poraza vendarle klonili tudi na tekmi v gosteh. Na derbiju 8. kroga angleškega prvenstva so bili neuspešni na gostovanju v Leicestru, domači so zmagali s 4:2 (1:1). Mnogo bolj prepričljivi so bili nogometaši Liverpoola, ki so v gosteh s 5:0 ugnali Watford, novo zmago je vknjižil tudi Manchester City.

Tekma v Leicestru je postregla s predstavo za sladokusce. Gledalci so lahko uživali, ekipi sta si ustvarjali priložnosti, padlo je šest golov, večina izmed njih je bilo tudi zelo lepih. Posebno lepa sta bila gola iz prvega polčasa. Goste je v 19. minuti v vodstvo popeljal Mason Greenwood, ki se je odločil za strel od daleč, s pravim projektilom z levo nogo je zadel vratnico, od katere se je žoga odbila v mrežo. Tudi domači so 12 minut pozneje izenačili s pravim evrogolom, dosegel ga je Youri Tielemans, pred tem je veliko napako storil gostujoči branilec Harry Maguire.

Kljub priložnostim na obeh straneh je bilo do naslednjega gola treba počakati do 78. minute. Takrat pa je po kotu in fliperju v kazenskem prostoru žogo v gol potisnil Turek v vrstah Leicestra Caglar Söyüncü. Rdeči vragi so hitro odgovorili, ko je v 82. minuti globinsko podajo Victorja Lindelöfa izkoristil Marcus Rashford.

Hat-trick Firmina

Toda še hitrejši kot odgovor gostov po prejetem drugem golu je bil po izenačenju odgovor domačega moštva, priljubljeno imenovanega lisice. Zanj sta zaslužna Ayoze Perez in Jamie Vardy, prvi je lepo prodrl po levi strani in podal žogo do Vardyja, ta pa je dosegel še en lep zadetek. Končni izid je iz neposredne bližine v sodniškem dodatku postavil Patson Daka. Leicester je tako prekinil niz štirih tekem brez zmage.

Unitedu sta na lestvici z zmagama ušla Liverpool in mestni tekmec City. Liverpool je kar s 5:0 ugnal Watford, ki mu očitno ni pomagala zamenjava trenerja. Junak tekme je bil Roberto Firmino, dosegel je tri gole, po enega sta dodala Sadio Mane in Mohamed Salah. City je doma z 2:0 premagal Burnley, v prvem polčasu je domače v vodstvo popeljal Bernardo Silva, v drugem je bil uspešen še Kevin De Bruyne.

Izidi 8. kroga:

Watford - Liverpool 0:5 (0:2)

Aston Villa - Wolverhampton 2:3 (0:0)

Southampton - Leeds United 1:0 (0:0)

Leicester City - Manchester United 4:2 (1:1)

Manchester City - Burnley 2:0 (1:0)

Norwich City - Brighton 0:0

18.30 Brentford - Chelsea (sobota, 18.30)

15.00 Everton - West Ham United (nedelja, 15.00)

17.30 Newcastle United - Tottenham (nedelja, 17.30)