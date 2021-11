Liverpool brez kadrovika, Čehi osvajajo West Ham

Športni direktor nogometašev Liverpoola Michael Edwards bo po koncu sezone zapustil Anfield, je danes sporočil klub premier lige. Edwards je bil ključna osebnost v uspešnih nakupih kluba, vendar 42-letnik z njim prekinja desetletno sodelovanje, saj si želi nov izziv.

»Vedno sem načrtoval, da bom svoj čas v enem omejil na največ deset let, všeč mi je bilo delati tukaj, vendar verjamem, da so potrebne spremembe. Mislim, da je to dobro za delavca in delodajalca. V času, ko sem bil tukaj, smo spremenili veliko stvari, upam, da na bolje. Nekdo nov vedno prinese drugačno perspektivo, nove ideje,« je dejal Edwards, ki ga angleški mediji že povezujejo z novim bogatim angleškim klubom, Newcastlom.

Edwards je v Liverpool pripeljal igralce, kot so Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Fabinho in Alisson Becker. Ti so postali jedro ekipe, ki je osvojila naslova v ligi prvakov in premier ligi. Nov športni direktor kluba bo postal Julian Ward, trenutno Edwardsov pomočnik.

Čehi od danes drugi največji delničarji West Hama

Češki milijarder Daniel Kretinsky pa je skupaj s svojo skupino vlagateljev danes kupil 27-odstotni delež nogometnega kluba West Ham. Britanski mediji poročajo, da so češki vlagatelji za 27-odstotni delež odšteli med 180 in 200 milijonov funtov oziroma med 210 in 235 milijonov evrov.

West Ham je nazadnje premagal Liverpool. FOTO: Tony O'Brien/Reuters

Šestinštiridesetletni Kretinsky, sicer večinski lastnik češkega nogometnega velikana Sparte iz Prage, in njegov partner Pavel Horsky, sta z nakupom klubskega deleža postala tudi nova člana uprave londonskega kluba. Največji delež kluba, 38,8 odstotka, je še vedno v rokah Davida Sullivana.

Kretinsky velja za enega najbolj vplivnih in najbogatejših Čehov. Med drugim je prvi mož energetskega podjetja EP Holding in medijske hiše Czech Media Invest, ki ima v svoji lasti več čeških časnikov in radijskih postaj. Kretinsky je tudi lastnik delnic znanega francoskega časnika Le Monde.