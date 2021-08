Liverpool ima izjemnega talenta: Preigrava, podaja ... Drugačen je!

Lahko igra tudi za napadalcem in na boku

Prvič po slavju Atletica, čustven aplavz za navijača Liverpoolsko nogometno svetišče, štadion Anfield, se je do vrha napolnilo prvič po marcu 2020, ko je na povratni tekmi osmine finala lige prvakov Liverpoolčane premagal Atletico Madrid z Janom Oblakom. Po podaljšku je bil izid 2:3. Pred tekmo so se z minuto aplavza poklonili Andrewu Devinu, ki je postal 97. žrtev tragedije na štadionu Hillsborough leta 1989. Devine je bil vse od tragedije v Sheffieldu, kjer je zaradi prezasedenosti tribune umrlo 96 navijačev, prikovan na invalidski voziček, umrl pa je julija. Liverpoolčani so že začeli s spreminjanjem vseh obeležij, preimenovali so tudi pot ob štadionu, ki jo je prej krasila številka 96. Tudi na klubskih dresih, na katerih je bila v zadnjih letih posebej izvezena številka 96, bo zdaj v čast Devinu zasijala številka 97.

Po odmevnem debitantskem nastopu v premier league leta 2019, ko je z vsega 16 leti in 30 dnevi podrl rekord elitnega otoškega nogometnega tekmovanja, sepočasi prebija v člansko moštvo Liverpoola. Debitiral je sicer že nekaj mesecev prej pod taktirko veterana bitke za Charleroi na euru 2000,, ki ga je v ogenj na tekmi ligaškega pokala poslal z manj kot 15 leti in pol.Ko je Fulham izpadel v drugo ligo, ga je Liverpool kupil za vsega 1,7 milijona evrov, trenerpa mu je ponudil priložnost v prvi postavi na sobotni tekmi z Burnleyjem.»Vsi želijo govoriti o Harveyju. Ko 18-letni fant igra v prvi postavi in to tako zrelo, so takšna vprašanja pričakovana. Ne preseneča me, gre za izjemnega talenta,« je po zmagi z 2:0 povedal Klopp. »Lahko igra za napadalcem, na boku ... Želeli smo ga preizkusiti na sredini igrišča. Preigrava, podaja ... Drugačen je,« je o nogometašu, ki je v minuli sezoni v dresu drugoligaša Blackburna dosegel sedem golov in podelil še enajst podaj, tudi povedal Klopp.Predstavo nogometaša iz okolice Londona so pohvalili tudi pri časniku Liverpool Echo.»Če so gostje upali, da bi lahko Elliotta iztirili na njegovi prvi tekmi, ki jo je v premier league začel od prve minute, so se močno ušteli. Namesto tega je zrela, zbrana predstava 18-letnika potrdila, zakaj glede njegovega potenciala nastaja takšno pričakovanje,« so zapisali in opozorili, da bi na tekmi vknjižil tudi podajo, če se ne biza nekaj centimetrov znašel v prepovedanem položaju po fantastični podaji skozi obrambo v režiji mladega soigralca. Rdeči so v 18. minuti sicer povedli prek, Elliott pa je ključno vlogo nato odigral pri drugem golu na tekmi, ko je z lepim dotikom in podajo sodeloval v akciji, po kateri jev 69. minuti dokončno odločil povsem enosmeren obračun.