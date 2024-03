Liverpool se je rešil v deveti minuti dodatka

Nogometaši Liverpoola bodo po 27. kolu vodilno moštvo angleške nogometne lige. Miren vikend so si zagotovili z zmago 1:0 na gostovanju v Nottinghamu, do katere so prišli šele v deveti minuti sodniškega dodatka, ko jih je odrešil gol Darwina Nuñeza. Ta se je v ekipo vrnil po treh tekmah premora zaradi poškodbe, v igro pa vstopil v drugem polčasu.

Dolgo časa je kazalo, da bodo varovanci Jürgna Kloppa ponudili možnost prvima zasledovalcema, Manchester Cityju in Arsenalu, da ga z morebitnima zmagama v nedeljo oziroma ponedeljek prehitita. V igri kljub veliki terenski premoči niso imeli pravih idej, posledica tega je bila, da niso imeli niti priložnosti, domači so bili celo nevarnejši, dve lepi priložnosti je zapravil Anthony Elanga. A na koncu so vendarle izrabili neodločnost domače obrambe in se veselili gola.

Ob koncu igralnega časa je do točk v Lutonu prišla tudi četrtouvrščena Aston Villa. Z goloma Ollieja Watkinsa je po polčasu vodila z 2:0, a nato dovolila, da domači izenačijo. Do 89. minute je bilo videti, da se bosta ekipi razšli z neodločenim izidom, a je takrat Lucas Digne poskrbel, da so vse tri točke odšle v Birmingham.

Zmagovalnega ritma še vedno ne najde Chelsea. Čeprav je na gostovanju pri Brentfordu vodil z 1:0, pa je nato moral reševati točko. Končni izid 2:2 je postavil Axel Disasi.